SPD verspricht im Bundestagswahlkampf umfangreiche Steuersenkungen

Berlin: Die SPD will in den Mittelpunkt ihres Bundestagswahlkampfs umfangreiche Steuersenkungen stellen. Über ein entsprechendes Konzept der Sozialdemokraten berichtet die "Bild am Sonntag". Der SPD-Bundesvorstand will am Abend über die Wahlkampfstrategie beraten. Um den Verkauf von Elektroautos wieder anzukurbeln, plant die Partei außerdem eine Kauf-Prämie. Und sie will Unternehmen belohnen, wenn diese hierzulande investieren - und zwar mit zusätzlichen Abschreibungen und Steuerprämien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2024 02:00 Uhr