SPD und Grüne zollen Merkel Respekt für Erklärung zu Merz

Berlin: Altkanzlerin Merkel hat sich in die Diskussion um die Abstimmung im Bundestag über die Asyl-Anträge der Union eingeschaltet. In einer Erklärung kritisierte sie CDU-Chef Merz scharf dafür, dass die Union gestern auch Stimmen der AfD in Kauf genommen habe. Sie halte das für falsch, so Merkel. Sie monierte außerdem, dass sich Merz nicht mehr an seine Äußerungen vom November gebunden fühlte. Damals hatte er gesagt, Mehrheiten sollte man nur mit Parteien der Mitte suchen. Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen zollten der Altkanzlerin Respekt für deren Kritik am gemeinsamen Votum von Union und AfD. Kanzleramtschef Schmidt überschrieb seinen Hinweis auf Merkels Erklärung bei X mit dem Wort "Anstand", Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt bedankte sich bei ihr. Am Abend sind in mehreren bayerischen Städten Kundgebungen gegen Kooperationen mit der AfD geplant - unter anderem in Nürnberg, Bamberg sowie vor der CSU-Zentrale in München.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.01.2025 14:00 Uhr