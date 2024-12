SPD und Grüne warnen nach Sturz Assads vor Asyl-Debatte in Deutschland

Berlin: Deutsche Politiker begrüßen den Sturz des Assad-Regimes in Syrien. Der SPD-Außenexperte Roth sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einer "großen Chance auf Freiheit, Stabilität und Frieden in einem geschundenen Land". Die Geschichte zeige aber, dass, so wörtlich, "furchtbare Schlächter-Diktatoren" mitunter durch neue Diktatoren ersetzt werden. Das beste seien baldige Neuwahlen in Syrien. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass er Debatten über einen Aufnahme-Stopp für syrische Flüchtlinge in Deutschland für unsachlich hält. Keiner wisse, wie es in Syrien weitergeht, betonte Roth. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Hofreiter. Unionsfraktionsvize Lindholz hatte in der "Rheinischen Post" gefordert, nach dem Ende der Assad-Regierung nun keine syrischen Flüchtlinge mehr aufzunehmen.

