SPD und Grüne kritisieren Lindners Vorschläge für die Wirtschaft

Berlin: Finanzminister Lindner hat mit seinem neuesten Strategiepapier zur Wirtschaftspolitik die anderen Parteien in der Bundesregierung verärgert. Darin fordert er eine grundlegende Wirtschaftswende in Deutschland, darunter einen Kurswechsel in der Klimapolitik und auch erhebliche Erleichterungen beim Lieferkettengesetz. Ein Großteil der Punkte widerspricht Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Entsprechend ablehnend waren die Reaktionen von SPD und Grünen. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Dröge, beispielsweise, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Lindner solle seinen Job als Finanzminister machen und die Lücken im Haushalt schließen. Aus der Union dagegen gab es inhaltliche Zustimmung und Forderungen nach Neuwahlen. Auch Ampel-Gegner in der FDP wiesen daraufhin, dass die Koalitionäre einfach nicht mehr zusammenpassten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 18:00 Uhr