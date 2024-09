SPD und CDU sondieren nach Wahl in Brandenburg

Potsdam: Vier Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg startet der Wahlsieger SPD in die Sondierungen. Vertreter der Partei treffen sich zunächst mit denen des bisherigen Koalitionspartners CDU. Landeschef Redmann hat allerdings bereits deutlich gemacht, dass sich die Christdemokraten eher in der Opposition sehen. Eine Koalition mit SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht sei für ihn nicht denkbar, sagte Redmann. Ohne das BSW haben SPD und CDU allerdings keine Mehrheit im Landtag. Das BSW selbst will sowohl mit der SPD als auch mit der CDU über die Bildung einer neuen Landesregierung in Brandenburg sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 08:15 Uhr