SPD und BSW wollen Koalitionsverhandlungen in Brandenburg

Potsdam: In Brandenburg zeichnet sich ab, dass die SPD und das BSW Koalitionsgespräche aufnehmen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen die Sondierungsgruppen den Parteispitzen am Vormittag eine entsprechende Empfehlung geben. - Vor knapp vier Wochen hatte die SPD unter Ministerpräsident Woidke ihre Sondierungsgespräche mit dem BSW begonnen. Die Bundesvorsitzende Wagenknecht sagte dem MDR, in den Bereichen innere Sicherheit, Migration und Integration müsse sich "sehr viel ändern". Das BSW wolle, dass in Ostdeutschand gute Regierungen zustandekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 08:00 Uhr