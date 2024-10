SPD und BSW in Brandenburg steuern auf Koalitionsverhandlungen zu

Potsdam: In Brandenburg steuern SPD und BSW auf Koalitionsverhandlungen zu. Wie die Landesvorsitzenden Woidke und Crumbach am Vormittag mitteilten, empfehlen sie ihren jeweiligen Parteivorständen, Koalitionsgespräche aufzunehmen. Für die SPD zeigte sich Ministerpräsident Woidke zuversichtlich, dass der Landesvorstand am Abend zustimmen wird. Nach Woidkes Worten ist in den Sondierungsgesprächen mit dem BSW gegenseitiges Vertrauen gewachsen. BSW-Landeschef Crumbach sprach von erheblichen inhaltlichen Schnittmengen mit der SPD. Er verwies darauf, dass die Empfehlung, Koalitionsgespräche mit der SPD aufzunehmen, eng mit der BSW-Führung abgestimmt sei. Sollte es zu einer Koalition kommen, wäre dies die erste Regierungsbeteiligung des BSW von Parteichefin Wagenknecht.

