SPD sucht Nachfolger für Kevin Kühnert

Berlin: Nach dem Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kühnert will die Partei schnell einen Nachfolger bestimmen. Die Vorsitzenden Klingbeil und Esken teilten mit, bereits heute Abend werde es Beratungen in den Spitzengremien geben. Nach Informationen der dpa soll Mathias Miersch aus Niedersachsen Kühnert nachfolgen. Kühnert hatte seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Problemen begründet. Unter welcher Krankheit er leidet, wurde nicht bekannt. Kühnert hatte erklärt, der bevorstehende Bundestagswahlkampf verlange von allen Beteiligten volle Konzentration und vollen Einsatz. Jeder müsse über sich hinauswachsen, er selbst jedoch könne im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil er leider nicht gesund sei, so der 35-Jährige. Klingbeil betonte, Politik sei nicht alles, jetzt gehe es um Kevin und seine Gesundheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 19:15 Uhr