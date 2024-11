SPD steht hinter Kanzlerkandidatur von Scholz

Berlin: Die SPD will weiter mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen. SPD-Chefin Esken sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das sei völlig klar und es gebe in der Parteispitze keine Debatten über andere Kandidaten. Am Fahrplan, Scholz erst im Januar offiziell zu nominieren, hält die Partei fest, weitergehende Beschlüsse etwa vom SPD-Vorstand seien gar nicht nötig. Allerdings melden sich immer mehr Sozialdemokraten zu Wort, die für einen Wechsel des Kanzlerkandidaten sind, und lieber Verteidigungsminister Pistorius nominieren würden. Pistorius selbst hatte gestern Abend im "Bericht aus Berlin" gesagt, die Frage stelle sich für ihn nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 09:00 Uhr