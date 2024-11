SPD startet in den Bundestagswahlkampf

Berlin: Die SPD startet heute mit ihrer sogenannten "Wahlsiegkonferenz" in den Bundestagswahlkampf. Olaf Scholz hält dort seine erste offizielle Wahlkampf-Rede. Außerdem sind Reden der SPD-Chefs Esken und Klingbeil geplant. Die Parteiführung hatte Scholz am vergangenen Montag als Kanzlerkandidaten nominiert. In Umfragen liegt die Partei derzeit zwischen 14 und 16 Prozent. Scholz ist trotzdem zuversichtlich, dass er den deutlichen Vorsprung der CDU bis zur Wahl am 23. Februar noch aufholen kann. Wenn man zusammen kämpfe, sei ein Sieg möglich, sagte Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 06:30 Uhr