SPD-Spitze will Scholz zum Kandidaten küren

Knapp drei Monate vor der vorgezogenenen Bundestagswahl will der SPD-Vorstand am Mittag Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominieren. Am 11. Januar muss ein Parteitag die Nominierung bestätigen. Der Kandidatenkür war eine zweiwöchige parteiinterne Debatte vorausgegangen, ob die SPD mit Amtsinhaber Scholz oder Verteidigungsminister Pistorius in den Wahlkampf ziehen soll. Am Donnerstag erklärte Pistorius, nicht antreten zu wollen. Die SPD liegt in den Umfragen derzeit nur auf Platz drei hinter Union und AfD, im letzten ARD-Deutschlandtrend mit 14 Prozent gleichauf mit den Grünen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 05:00 Uhr