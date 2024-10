SPD setzt mit Wahlkampfstrategie auf Steuersenkungen

Berlin: Die SPD will in den Mittelpunkt ihres Bundestagswahlkampfs umfangreiche Steuersenkungen stellen. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein entsprechendes Konzept der Sozialdemokraten vor. Nach der Wahl möchte die Partei demnach im Rahmen einer grundlegenden Reform der Einkommensteuer etwa 95 Prozent der Steuerzahlenden entlasten. Im Gegenzug sollen die höchsten ein Prozent der Einkommen etwas stärker in die Verantwortung genommen werden, wie es in dem Papier weiter heißt. Der SPD-Bundesvorstand will heute Abend über die Wahlkampfstrategie beraten. Um den Verkauf von Elektroautos wieder anzukurbeln, plant die Partei außerdem eine Kauf-Prämie. Und die Sozialdemokraten möchten Unternehmen belohnen, wenn diese hierzulande investieren - und zwar mit zusätzlichen Abschreibungen und Steuerprämien. Letztere sind dem Konzept zufolge an Investitionen in Zukunftsbranchen und die Sicherung von Arbeitsplätzen an deutschen Standorten geknüpft.

