SPD-Präsidium befürwortet Stationierung von US-Raketen

Berlin: Das SPD-Präsidium hat sich für eine Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland ausgesprochen. Die entsprechende Vereinbarung der Bundesregierung mit den USA sei ein wichtiger Baustein dafür, dass kein Kind in Deutschland wieder Krieg erleben müsse, heißt es in dem Beschluss. Die Stationierung dieser Waffen sei keine konfrontative Aufrüstung, sondern stärke die Verteidigung Deutschlands. Die SPD-Spitze kündigte an, dass sich auch der Bundestag nach der Sommerpause mit dem Thema befassen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 01:00 Uhr