SPD-Parlamentarier wünscht sich Pistorius als Kanzlerkandidaten

Berlin: Nach dem Bruch der Ampel-Koalition nimmt in der SPD die Diskussion Fahrt auf, ob Kanzler Scholz erneut Spitzenkandidat werden soll. Mit dem Bundestagsabgeordneten Weingarten aus Rheinland-Pfalz hat sich erstmals ein SPD-Parlamentarier offen für Verteidigungsminister Pistorius als Spitzenkandidaten ausgesprochen. Weingarten sagte "SZ Online" mit Blick auf Pistorius wörtlich: "Er hat die Tatkraft, die Nähe zu den Menschen und die Fähigkeit, auch in klarem Deutsch zu sagen, was zu tun ist." Hintergrund ist, dass Pistorius in Umfragen deutlich bessere Zustimmungswerte hat. Zuletzt wurden auch an der Basis Zweifel laut, ob die SPD mit Scholz in den Bundestagswahlkampf ziehen soll. Der Kanzler ging am Mittag kurz vor seiner Abreise zum G20-Gipfel in Brasilien nicht auf die Frage eines Journalisten ein, ob er unbedingt Spitzenkandidat werden will. Stattdessen sagte er, dass er einen Wahlsieg anstrebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 14:00 Uhr