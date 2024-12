SPD-Mitglieder entscheiden über Dreier-Koalition in Thüringen

Erfurt: Thüringens SPD-Mitglieder können bis heute Mittag 12 Uhr per Online-Abstimmung entscheiden, ob sie ein Dreierbündnis mit der CDU und dem BSW - eine sogenannte Brombeer-Koalition - eingehen wollen. Am Abend will der Landesvorstand das Ergebnis bekanntgeben. Parteitage von CDU und BSW haben bereits Ja gesagt. Bei der SPD sieht vor allem der linke Flügel eine Regierungsbeteiligung aber kritisch. Bei einem positiven Votum will sich CDU-Landeschef Voigt am Donnerstag im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Allerdings fehlt dem Dreierbündnis eine Stimme zur eigenen Mehrheit - es hofft aber auf Unterstützung durch die Linkspartei.

