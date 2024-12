SPD, Grüne und Union stellen Wahlprogramme vor

Berlin: Mit der Vertrauensfrage im Bundestag hat der Wahlkampf nun endgültig begonnen. Union, SPD und Grüne stellen heute das Programm vor, womit sie inhaltlich bei den Wählerinnen und Wählern bis Februar punkten wollen. Mehrere Schwerpunkte daraus sind bereits bekannt - die wirtschaftliche Lage in Deutschland, Asyl- und Migration, der Klimaschutz und der Krieg in der Ukraine. Nacheinander an unterschiedlichen Orten auftreten wollen - in dieser Reihenfolge - Grünen-Kanzlerkandidat Habeck, CDU-Kanzlerkandidat Merz sowie der SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Es soll ein fairer und respektvoller Wahlkampf werden, das hatten die drei erst in der vergangenen Woche offiziell in einem Fernsehauftritt versprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 08:00 Uhr