SPD gibt sich vor den Ampel-Gesprächen optimistisch

Berlin: Im Dauerstreit innerhalb der Bundesregierung über die Wirtschafts- und Finanzpolitik sehen führende SPD-Politiker noch Kompromissmöglichkeiten. Generalsekretär Miersch sagte im ARD-ZDF-Morgenmagazin: Das Bündnis mit FDP und Grünen sei nicht am Ende. Die Koalition habe - so wörtlich - eine "verdammte Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten". Deswegen müssten sich alle am Riemen reißen. Weglaufen gelte nicht. Zuvor hatte SPD-Chef Klingbeil die Koalition zur Geschlossenheit aufgerufen. Er forderte sie auf, gemeinsam gegen die Wirtschaftskrise zu kämpfen. Es gehe dabei nicht um Parteiinteressen, sondern um das Land und um die Rettung von Arbeitsplätzen, sagte Klingbeil der "Augsburger Allgemeinen". Von heute an sind in Berlin mehrere Treffen von Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner vorgesehen.

