SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück

Berlin: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt zurück. Das teilte er vor kurzem in einem schriftlichen Statement mit. Zur Begründung erklärte Kühnert, er habe gesundheitliche Probleme. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden." Auch für den Bundestag will Kühnert nicht mehr kandidieren. Der frühere Juso-Chef sitzt für den Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg im Bundestag. SPD-Generalsekretär war er seit Dezember 2021.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 14:00 Uhr