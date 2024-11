SPD-Führung stellt sich Kritik der Jusos

Halle an der Saale: Beim Bundeskongress der Jusos stellt sich die SPD-Führung heute der Kritik des Jugendverbandes. Unter anderen will sich Parteichefin Esken am Nachmittag zur Debatte über die Kanzlerkandidatur äußern. Zum Auftakt der Konferenz gestern hatte Juso-Chef Türmer sowohl Esken als auch Co-Chef Klingbeil die Führungsfähigkeit abgesprochen. Mit Blick auf die Klärung der K-Frage sagte Türmer, Diskussionen seien zwar wichtig, aber sie müssten ordentlich moderiert und und angeleitet werden. Zuletzt war tagelang darüber debattiert worden, ob statt Kanzler Scholz nicht Verteidigungsminister Pistorius für die SPD ins Rennen gehen sollte. Pistorius selbst hatte die Debatte vorgestern beendet und erklärt, er stehe nicht zur Verfügung.

