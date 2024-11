SPD-Führung berät über Kanzlerkandidatur

Berlin: Die SPD-Spitze schaltet sich heute Abend offenbar zusammen, um über die Frage der Kanzlerkandidatur zu diskutieren. Das berichten übereinstimmend die Bild-Zeitung und die Nachrichtenagentur dpa. An dem Gespräch sollen demnach sowohl die Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil teilnehmen als auch Generalsekretär Miersch und die Stellvertreter der Parteichefs. Unklar ist derzeit, ob auch Bundeskanzler Scholz zugeschaltet wird, der aktuell beim G20-Gipfel in Brasilien ist. Bislang hatte es aus der SPD-Führung Unterstützung für eine weitere Kandidatur von Scholz gegeben. Doch inzwischen mehren sich die Stimmen in der Partei, die sich stattdessen für Verteidigungsminister Pistorius aussprechen. Formell soll der Kanzlerkandidat der SPD am 30. November bei einer Parteikonferenz präsentiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 14:00 Uhr