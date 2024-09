SPD führt bei Landtagswahl in Brandenburg knapp vor AfD

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich die SPD der ersten Hochrechnung zufolge knapp gegen die AfD behauptet und ist erneut stärkste Kraft geworden. Nach den Zahlen von Infratest Dimap erreichte die SPD 31,2 Prozent, das ist ein Plus von rund fünf Prozentpunkten im Vergleich zu der Wahl vor fünf Jahren. Die AfD gewann 6,3 Prozentpunkte hinzu und kommt auf 29,8 Prozent. Die CDU steht vor ihrem schlechtesten Ergebnis in Brandenburg, sie verliert im Vergleich zu 2019 fast vier Prozentpunkte und kommt nun auf 11,8 Prozent. Das BSW erreicht aus dem Stand 12,1 Prozent. Die Grünen halbieren ihr letztes Ergebnis, liegen bei 5 Prozent und müssen noch um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke liegt laut Hochrechnung bei 3,1 Prozent, BVB/Freie Wähler bei 2,6 und die FDP unter einem Prozent. Ministerpräsident Woidke könnte damit weiterregieren. Seit 2019 führt er eine Koalition mit CDU und Grünen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 19:00 Uhr