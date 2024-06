SPD-Fraktionsvize lehnt Investitionskürzungen bei Autobahnen ab

Berlin: In der SPD regt sich offenbar Widerstand gegen Kürzungspläne aus dem Verkehrsministerium. Fraktionsvize Müller sagte, Straßen seien eine Lebensader der Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn bei Autobahnen so massiv der Rotstift angelegt werde, werde die Partei das nicht mittragen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass das FDP geführte Verkehrsministerium wegen der angespannten Haushaltslage Kürzungen bei Autobahn-Ausbau und -Erneuerung plant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 05:00 Uhr