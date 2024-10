SPD-Fraktion will 1000-Euro-Prämie für Bürgergeldempfänger stoppen

Berlin: Bürgergeld-Bezieher, die eine Arbeit annehmen und mindestens ein Jahr lang behalten, können künftig wohl doch nicht mit einer sogenannten Anschubprämie rechnen. Wie der SPD-Sozialpolitiker Rosemann der Bild-Zeitung sagte, will seine Bundestagsfraktion das Vorhaben stoppen. Er verwies auf Kritik aus den Reihen von Grünen und FDP. Zudem hätten SPD und Arbeitsministerium ohnehin Bedenken gehabt. Deshalb spreche wenig dafür, daran festzuhalten, so Rosemann. Am Mittwoch hatte das Kabinett das Vorhaben auf den Weg gebracht. Angedacht war, dass ehemalige Langzeitarbeitslose einmalig eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro erhalten, wenn sie mehr als zwölf Monate in einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit beschäftigt sind. Gedacht war dies als Anreiz zur Suche nach einer existenzsichernden Beschäftigung.

