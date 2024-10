SPD-Chefin Esken rechtfertigt Industriegipfel von Kanzler Scholz

Berlin: SPD-Chefin Esken hält den Industriegipfel von Kanzler Scholz am kommenden Dienstag für sinnvoll und notwendig. Es gehe darum, die wichtigsten Akteure zusammenzubringen, sagte Esken im ZDF. Scholz nehme damit seine Richtlinienkompetenz wahr. Esken räumte eine krisenhafte Lage in Deutschland ein. CDU-Chef Merz sagte im Ersten, bei diesem Gipfel und der Konkurrenzveranstaltung der FDP werde nichts herauskommen. Vielmehr werde sich bestätigen, dass in dieser Regierung nichts mehr gehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 23:00 Uhr