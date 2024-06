SPD-Chefin Esken kritisiert Lindners Sparkurs als historischen Fehler

Berlin: In der Diskussion über den Bundeshaushalt für das nächste Jahr hat SPD-Co-Chefin Esken Finanzminister Lindner kritisiert. Esken sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass Lindner einen historischen Fehler begehe, wenn er weiter an seinem Sparkurs festhalte, der das Land lähme. Lindner verlangt deutliche Kürzungen in den Budgets mehrerer Ministerien und lehnt Forderungen der Koalitionspartner nach einer Lockerung der Schuldenbremse ab. Im "Tagesspiegel" verteidigte er sich gegen die Vorwürfe von Esken, er wolle den Sozialstaat in Frage stellen. Dies sei nicht der Fall, so Lindner. Er sei aber gegen die Ausweitung des Sozialstaats, solange es kein Wachstum gebe.

