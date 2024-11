SPD-Chef stellt sich hinter Kandidatur von Scholz

Berlin: Die SPD-Spitze bemüht sich, die losgetretene Diskussion über den Kanzlerkandidaten der Partei so schnell wie möglich zu beenden. SPD-Chef Klingbeil sagte im Ersten, in den nächsten Tagen werde man einen den weiteren Fahrplan für den Bundestagswahlkampf festlegen. Und er bekräftigte, dass die SPD mit Scholz in diesen Wahlklampf gehen will. Das hätten alle, die in der Spitze Verantwortung trügen, deutlich gesagt. Bei "Caren Miosga" räumte er aber auch ein, dass es ein Grummeln in der Partei über Scholz gebe. Zuletzt hatten auch zwei Budnestagsabgeordnete offen für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Pistorius plädiert, nach einer Reihe von Kommunalpolitikern. Pistorius selbst stellte sich dagegen gestern Abend im ZDF erneut hinter Scholz: Er gehe davon aus, dass Scholz beim Parteitag am 11. Januar zum Kanzlerkandidaten nominiert wird, so Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 06:00 Uhr