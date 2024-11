SPD-Chef Klingbeil will zügige Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Berlin: In die Debatte um die SPD-Kanzlerkandidatur kommt Bewegung. Parteichdef Klingbeil kündigte im Interview mit einem Podcast der Bild-Zeitung eine zügige Entscheidung an. Klingbeil unterstützt wie Fraktionschef Mützenich eine Kandidatur von Amtsinhaber Scholz. Er räumte jedoch unterschiedliche Auffassungen in der Partei ein. Einen genauen Zeitpunkt für die Entscheidung nannte Klingbeil nicht.

