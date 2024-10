SPD-Chef Klingbeil kündigt Wahlkampf gegen die Union an

Berlin: Zu Beginn der SPD-Vorstandsklausur hat Parteichef Klingbeil einen offensiven Wahlkampf gegen die Union angekündigt. In einem Jahr gehe es um die Frage: "wir oder die Merz-CDU". Der Unionskanzlerkandidat dürfe mit seiner, so wörtlich "Politik von gestern niemals für die Zukunft unseres Landes stehen". Die SPD will auf der zweitägigen Klausur ein Papier verabschieden, das im Falle eines Wahlsieges vor allem umfassende Steuersenkungen vorsieht. Rund 95 Prozent der Steuerzahler sollen künftig weniger belastet werden. Wer sich anstrenge, der müsse mehr Geld in der Tasche haben, sagte Klingbeil. Für Unternehmen plant die SPD mehr Abschreibungsmöglichkeiten und Steuerprämien, wenn die Firmen im Gegenzug Investitionen in Deutschland und gute Arbeitsbedingungen garantieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 15:00 Uhr