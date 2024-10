SPD begrüßt Habecks Vorstoß für Investitionsfonds

Berlin: Die SPD begrüßt den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen milliardenschweren staatlichen Investitionsfonds. Der Vorschlag könnte ein Element sein, sagte SPD-Generalsekretär Miersch der "Rheinischen Post". Er selbst habe schon länger einen solchen Fonds gefordert, um Unternehmen gezielt zu unterstützen, sagte Miersch. Habeck will seine Pläne in Kürze vorstellen. Diese sehen vor, dass der Staat zehn Prozent der Kosten für Investitionen übernimmt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sieht die Pläne Habecks kritisch. Den meisten Unternehmen mangele es nicht an Geld, sondern an Vertrauen, Zuversicht und Projekten, in die sie lohnenswert investieren könnten", sagte er im SWR.

