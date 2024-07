Spaziergänger findet Leiche im Eisbach

München: Rund eine Woche nach dem Verschwinden eines 26-Jährigen, der im Eisbach gebadet hatte, haben Spaziergänger eine Leiche im Wasser entdeckt. Ob es sich dabei um den Studenten aus Baden-Württemberg handelt, ist noch offen. Der Tote sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Die männliche Leiche werde nun in der Rechtsmedizin untersucht. Der 26-Jährige war am letzten Juni-Wochenende mit Freunden im Englischen Garten unterwegs. An einer Stelle ging er nach Polizeiangaben zur Abkühlung ins Wasser. Erst nach einiger Zeit fiel den anderen auf, dass er verschwunden war. Eine Suche mit Tauchern blieb ohne Erfolg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 12:00 Uhr