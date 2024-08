Spannungen in Nahost: Biden spricht mit Netanjahu

Washington: Angesichts der zugespitzen Lage in Nahost hat US-Präsident Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu telefoniert. Wie das Weiße Haus mitteilte, bekräftigte Biden dabei die Unterstützung der USA im Kampf gegen Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und die Huthi im Jemen, die allesamt vom Iran unterstützt werden. Biden betonte demnach aber auch, wie wichtig Bemühungen um eine Deeskalation in der Region sind. An dem Telefonat nahm auch Vizepräsidentin Harris teil. - Nach dem Tod des politischen Anführers der Hamas im Iran sowie des ranghöchsten Militärkommandeurs der Hisbollah im Libanon hatten der Iran, die Hisbolla und die Hamas Israel mit Vergeltung gedroht. In Israel herrscht erhöhte Alarmbereitschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 02:00 Uhr