Spaniens Regierung stellt zehn Milliarden Euro Hochwasserhilfe bereit

Madrid: Eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen in Teilen Spaniens stellt die Regierung über zehn Milliarden Euro Soforthilfe bereit. Sie soll möglichst schnell und mit möglichst wenig Aufwand ausgezahlt werden, sagte Ministerpräsident Sanchez. Für die Reparatur von Wohnungen soll es bis zu 60.000 Euro geben, für Erwerbsunfähigkeit 72.000 Euro. Unternehmen können bis zu 150.000 Euro erhalten. Nach wie vor werden in den Katastrophenregionen im Osten und Süden Spaniens Menschen vermisst. Allein in Aldaia bei Valencia werden noch zahlreiche Opfer befürchtet. Dort berichtete der Leiter der Notfalleinheit der Armee, man habe eine provisorische Leichenhalle eingerichtet für bis zu 400 Tote. Bisher wurden im ganzen Katastrophengebiet 218 Tote geborgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 14:45 Uhr