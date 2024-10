Spaniens Ministerpräsident besucht Flutgebiet

Valencia: Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Spanien besucht Ministerpräsident Sanchez am Vormittag das Krisengebiet. Zudem hat Spaniens Zentralregierung eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Dem Unglück sind bisher 95 Menschen zum Opfer gefallen, die allermeisten davon in der Region Valencia an Spaniens Ostküste. Allerdings ist immer noch nicht bekannt, wie viele Menschen weiterhin vermisst werden. Der Regierungschef der Region Valencia wies Kritik zurück, die Bevölkerung sei zu spät vor den Wassermassen gewarnt worden. Die Verantwortlichen hätten sich strikt an die Protokolle des Zivilschutzes gehalten. Auch heute werden in Teilen Spaniens starke Regenfälle befürchtet - an der Mittelmeerküste nördlich von Valencia sowie in Andalusien.

