Spanien und England spielen heute bei Fußball-EM um den Titel

Berlin: Vor dem Finale der Fußball-EM heute Abend hat Spaniens Trainer de la Fuente die Favoritenrolle für sein Team zurückgewiesen. Auch wenn man einen Lauf habe, könne der jederzeit enden. Das Gerede von Favoriten überlasse man den Wettbüros und Journalisten, so de la Fuente. Vor dem Endspiel gegen England halten die Experten einen Sieg seiner Mannschaft für etwas wahrscheinlicher. Spanien hat im Turnierverlauf die stärksten Leistungen gezeigt und alle sechs Spiele gewonnen, darunter auch das Viertelfinale gegen Deutschland. England dagegen steigerte sich nur langsam. Anpfiff ist um 21 Uhr in Berlin - zu sehen ist die Begegnung im Ersten, zu hören ist sie in voller Länge auf BR 24.

