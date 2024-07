Spanien und England erhalten zum EM-Finale royale Unterstützung

Berlin: Zum Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England reisen auch Vertreter der Königshäuser beider Länder an. Spaniens König Felipe kündigte an, er werde nach dem Spiel die Mannschaft in der Kabine besuchen, egal, wie die Partie ausgehe. Neben Felipe werden auch Regierungschef Sanchez und Sportministerin Alegria nach Berlin kommen. Aus England hat sich neben dem neuen Premier Starmer auch Thronfolger Prinz William angekündigt. Er ist Präsident des englischen Fußballverbands. Anpfiff ist um 21 Uhr in Berlin - zu sehen ist die Begegnung im Ersten, zu hören ist sie in voller Länge auf BR24.

