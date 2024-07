Spanien steht im Finale der Fußball-EM

München: Spanien steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Die Mannschaft besiegte am Abend Vizeweltmeister Frankreich mit 2:1. "Les Bleus" waren in München zunächst früh in Führung gegangen. Aber in der 21. Minute glich der erst 16-jährige Lamine Yamal aus - ehe Dani Olmo wenige Minuten später für den spanischen Siegtreffer sorgte. Der Gegner wird heute Abend ab 21 Uhr in Dortmund ermittelt - im zweiten Halbfinale zwischen den Niederlanden und England.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 07:00 Uhr