Spanien schickt weitere 2.500 Soldaten in die Region Valencia

Madrid: Sechs Tage nach der Flutkatastrophe im Osten Spaniens werden weitere 2.500 Soldaten in die Region um Valencia entsandt. Bereits am Wochenende waren rund 5.000 Soldaten dort eingetroffen, um bei der Verteilung von Nahrungsmitteln und Wasser, beim Aufräumen der Straßen und dem Schutz von Geschäften und Häusern vor Plünderern zu helfen. Außerdem wird nach Angaben der Zentralregierung ein Kriegsschiff Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Wasser nach Valencia bringen. Vor Ort suchen Rettungskräfte derweil weiter nach zahlreichen Vermissten. Vor allem in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in einem Vorort von Valencia werden viele weitere Tote befürchtet. Auch andere Tiefgaragen, die innerhalb kürzester Zeit mit Wasser vollgelaufen waren, wurden bisher noch nicht vollständig durchsucht. Bislang gibt es bereits mehr als 200 bestätigte Todesopfer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 12:00 Uhr