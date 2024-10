Spanien ruft angesichts der Flutkatastrophe dreitägige Staatstrauer aus

Valencia: Spanien hat angesichts der Flutkatastrophe eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Nach Angaben der Regierung soll sie morgen beginnen. Mindestens 70 Menschen kamen durch Unwetter ums Leben. Die Behörden gehen von weiteren Opfern aus, weil Rettungskräfte noch immer nicht in alle Gebiete vordringen können. Betroffen sind der Osten und der Süden des Landes, vor allem aber die Region Valencia. In einigen Gegenden fiel gestern an einem Tag mehr Regen als sonst in einem Monat. Die EU versprach Hilfe: Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen wurde das Satellitensystem Copernicus aktiviert, damit sich Rettungsteams besser koordinieren können. Auch Bundesinnenministerin Faeser bot Unterstützung an: Nach ihren Worten stehen Bergungsspezialisten des THW und andere Helfer bereit.

