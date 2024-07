Spanien gewinnt Fußball-EM und ist damit Rekordmeister

Berlin: Spanien ist zum vierten Mal Fußball-Europameister. Das Team von Trainer Luis de la Fuente hat das Finale gegen England gestern Abend mit 2 zu 1 gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 86. Minute durch Oyarzabal, der den vierten Titelgewinn und damit einen Rekord in der EM-Geschichte für Spanien besiegelte. Die neuen Europameister feierten den Sieg gegen die am Ende bitter enttäuschten Engländer ausgelassen. König Felipe und Tochter Sofía reihten sich bei der Übergabe des EM-Pokals unter die Spieler. Heute Abend wird die Mannschaft am Rathaus in Madrid mit Zehntausenden Fans feiern. England dagegen verpasste den ersten internationalen Titel seit 58 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 08:00 Uhr