Spanien gewinnt Fußball-EM und ist damit Rekordmeister

Berlin: Spanien ist zum vierten Mal Fußball-Europameister. Das Team von Trainer Luis de la Fuente hat das Finale gegen England gestern Abend mit 2 zu 1 gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 86. Minute durch Oyarzabal, der den vierten Titelgewinn und damit einen Rekord in der EM-Geschichte für Spanien besiegelte. Die neuen Europameister feierten den Sieg gegen die am Ende bitter enttäuschten Engländer ausgelassen. König Felipe und Tochter Sofía reihten sich bei der Übergabe des EM-Pokals unter die Spieler. Heute wird die Mannschaft um kurz nach 14 Uhr auf dem Flughafen in Madrid erwartet. Von dort geht es direkt zum Rathaus, wo am Abend mit Zehntausenden Menschen gefeiert werden soll. England dagegen verpasste den ersten internationalen Titel seit 58 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 06:00 Uhr