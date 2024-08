SpaceX verschiebt Start von Mission

Cape Canaveral: Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat offenbar erneut technische Probleme mit einem seiner Raumschiffe. Eigentlich hätte am Vormittag deutscher Zeit eine vierköpfige Besatzung zu einer Mission aufbrechen sollen, in deren Verlauf der bislang erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden sollte. Aber der Start wurde kurzfristig auf morgen verschoben. Es sei ein Helium-Leck aufgetreten, das nun unter die Lupe genommen werde, hieß es zur Begründung. Bei der insgesamt fünftägigen Mission sollen sich die Astronauten in ihrer Raumkapsel bis zu 1.400 Kilometer von der Erde wegbewegen - so weit wie kein Raumfahrer seit dem Apollo-Mondprogramm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 07:00 Uhr