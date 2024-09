SpaceX-Mission "Polaris Dawn" ist gestartet

Cape Canaveral: Vier Astronauten sind mit SpaceX zu einer privaten Weltraum-Mission gestartet, deren Ziel ungewöhnlich weit entfernt von der Erde liegt. Bei dem privat finanzierten Projekt "Polaris Dawn" wird das Raumschiff sich bis zu 1.400 Kilometer in die Umlaufbahn der Erde bewegen. Diese Distanz wurde zuletzt bei den Appollo-Missionen zum Mond in den 70er Jahren zurückgelegt. Die Raumstation ISS befindet sich in etwa 400 Kilometern Höhe. Mit an Bord ist unter anderem der milliardenschwere Unternehmer Jared Isaacman. SpaceX-Gründer Elon Musk ist nicht dabei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2024 18:45 Uhr