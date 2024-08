Spacex-Mission mit erstem privaten Weltraumspaziergang verschoben

Cape Caneveral: Der Start der Raumfahrtmission "Polaris Dawn" ist wegen eines technischen Problems um einen Tag auf morgen verschoben worden. Am Vormittag unserer Zeit soll dann eine Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Florida aus vier Menschen in einer Kapsel ins All bringen. Im Rahmen der 5-tägigen Mission soll der bislang erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden. Zu den Raumfahrern gehört der US-Milliardär Jared Isaacman, der auch als Missionschef fungiert. Er finanziert das insgesamt drei Missionen umfassende "Polaris"-Programm gemeinsam mit der privaten Raumfahrtfirma SpaceX des Tech-Pioniers Elon Musk. Isaacman hatte bereits 2021 am ersten Weltraumtourismus-Flug von SpaceX teilgenommen.

