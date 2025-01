Sozialverband VdK will gegen hohe Krankenkassenbeiträge vorgehen

Berlin: Der Sozialverband VdK will juristisch gegen höhere Krankenkassenbeiträge vorgehen. Ansatzpunkt ist die gesetzlich geforderte Beteiligung der Kassen an den Kosten der Krankenhausreform. Das sei verfassungswidrig, so der VdK. Deshalb will der Verband die Klagen von Mitgliedern gegen höhere Beiträge unterstützen und hofft letztlich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Kosten für die Reform werden auf 50 Milliarden Euro geschätzt - die Hälfte davon sollen die Versicherten über ihre Beiträge zahlen.

