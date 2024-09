Sozialverband begrüßt höhere Sozialabgaben von Gutverdienern

Berlin: Der Sozialverband Deutschland hat die Pläne der Ampel-Koalition für deutlich höhere Sozialabgaben bei Gutverdienern begrüßt. Die Verbandsvorsitzende Engelmeier sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen sei ein notwendiger Schritt. Wenn höhere Einkommen stärker an der Finanzierung der Sozialversicherungen beteiligt würden, könnten untere und mittlere Einkommen entlastet werden. Das würde die Lasten gerechter verteilen und gleichzeitig zur Stabilisierung des Systems führen. Aus Sicht des Sozialverbands VdK hingegen ist die Bemessungsgrenze noch immer zu niedrig. - Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Beitragsschwellen für die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung 2025 anheben will.

