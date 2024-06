Sozialverbände warnen vor weiteren Kürzungen im Bundeshaushalt

Berlin: Vor dem Hintergrund des ungelösten Haushaltsstreits in der Ampelkoalition haben mehrere Sozialverbände vor den Folgen weiterer Kürzungen im Bundeshaushalt gewarnt. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Diakonie, Caritas und AWO zufolge haben zwei Drittel der befragten Einrichtungen bereits in den beiden vergangenen Jahren aus Geldmangel ihre Angebote einschränken oder einstellen müssen. Weitere Kürzungen könnten zu einer gefährlichen Abwärtsspirale führen, so die Verbände. Bundesfinanzminister Lindner verlangt in den laufenden Haushaltsverhandlungen deutliche Einschnitte in den Budgets mehrerer Ministerien und lehnt Forderungen der Koalitionspartner nach einer Lockerung der Schuldenbremse strikt ab. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sprach Lindner heute von Fortschritten in den Verhandlungen, ließ aber offen, ob das Kabinett den Haushalt bis zum geplanten Stichtag 3. Juli beschließen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 13:15 Uhr