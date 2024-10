Sozialverbände fordern mehr Unterstützung für pflegende Angehörige

Berlin: Sozialverbände und Hilfsorganisationen fordern mehr Hilfe für Angehörige von Pflegebedürftigen. So verlangt etwa VdK-Präsidentin Bentele eine Lohnersatzleistung für betroffene Ehepartner, Kinder und Eltern. Diese kümmerten sich oft rund um die Uhr etwa um den Haushalt und bürokratische Hürden, weshalb viele im Job kürzertreten oder diesen ganz aufgeben müssten. Nächstenliebe alleine könne aber keine Miete zahlen oder den Kühlschrank füllen, so Bentele weiter. Sie verwies in dem Zusammenhang auch darauf, dass der größte Teil der Pflegearbeit zuhause geleistet werde. Auch die Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt, Sonnenholzner, sprach sich für eine Lohnersatzleistung aus. Pflege und Beruf müssten besser als bisher vereinbart werden können. Mit dem Europäischen Tag der pflegenden Angehörigen wird morgen auf deren Lage aufmerksam gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 15:00 Uhr