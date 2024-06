Sozialminister Heil will Arbeiten im Alter attraktiver gestalten

Berlin: Angesichts des Fachkräftemangels will Arbeitsminister Heil das Arbeiten im Alter attraktiver machen. Der "Bild"-Zeitung hat der SPD-Politiker gesagt, man diskutiere über finanzielle Anreize, sodass es sich für die, die arbeiten wollten und könnten, noch mehr lohne. Konkret sprach Heil von einem zusätzlichen Freibetrag bei der Einkommensteuer. Wie hoch der sein soll, ließ er aber offen. Heil kündigte an, bis zum Sommer eine entsprechende Rentenreform auf den Weg zu bringen. Ein ähnliches Ziel verfolgt der Minister demnach auch bei Beziehern von Witwenrente. Er sprach sich dafür aus, dass die Betroffenen künftig anrechnungsfrei hinzuverdienen dürfen. Die Reform könnte die Staatskasse um einen Milliardenbetrag entlasten, so Heil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 09:00 Uhr