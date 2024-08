Sorge vor Eskalation im Nahen Osten wächst

Teheran: International wird die Sorge größer, dass sich der Nahost-Konflikt weiter zuspitzt. Der Iran hält weiterhin an seiner Drohung eines Vergeltungsschlags gegen Israel fest. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man strebe zwar keine Eskalation an. Es sei aber nötig, Israel zu bestrafen. Der Iran macht Israel für die gezielte Tötung des Hamas-Führers Hanijeh verantwortlich. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu warnt bereits vor schweren Konsequenzen. Nach Medienberichten rechnen die Regierungen in Israel und den USA für die nächsten Tage mit größeren Attacken durch den Iran und die Hisbollah-Miliz im Libanon. US-Verteidigungsminister Austin sicherte Israel wörtlich "eiserne Unterstützung" zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 15:00 Uhr