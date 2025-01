Sorge vor erstarkenden Winden in Los Angeles

Los Angeles: Die Behörden in der von Großbränden heimgesuchten US-Metropole befürchten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnviertel. Grund dafür sei der wieder stärker werdende Wind, teilte das Büro für Notfalldienste in Kalifornien mit. Auch die Universität UCLA und das Paul Getty Museum könnten jetzt in Gefahr geraten. Den Angaben zufolge sind zuletzt 150.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen worden, sicherheitshalber ihre Wohnungen zu verlassen. Hunderte sind bereits in Notunterkünften untergebracht. Bislang haben die vier Brände im Großraum Los Angeles eine Fläche von 160 Quadratkilometern vernichtet. 16 Menschen kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 14:00 Uhr